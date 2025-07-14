Известный арбитр Безбородов не будет работать в новом сезоне РПЛ

В ноябре прошлого года арбитр ФИФА Безбородов, работавший на еврокубках и официальных матчах сборных, был отстранен от судейства после скандала в соцсетях. Предположительно, ему принадлежали комментарии, в которых он критиковал решения других арбитров и писал, что только один Безбородов «умеет судить».

Каманцев пояснил, что бан Безбородова закончился, но 52-летний арбитр не может работать в поле по возрасту. Безбородов не подавал заявления на включение в список инспекторов. В настоящее время, по словам Каманцева, Безбородова «нет ни в одном из наших списков».

По данным «РБ Спорт», бывший арбитр трудоустроился в школу олимпийского резерва «Зенит».

Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.