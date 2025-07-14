Известный арбитр Безбородов не будет работать в новом сезоне РПЛ
Глава ЭСК РФС Каманцев: арбитр Безбородов не будет работать в новом сезоне
Фото: [ФК «Химки»]
Известный российский арбитр Владислав Безбородов не будет обслуживать матчи нового сезона РПЛ. Об этом сообщил глава Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павел Каманцев.
В ноябре прошлого года арбитр ФИФА Безбородов, работавший на еврокубках и официальных матчах сборных, был отстранен от судейства после скандала в соцсетях. Предположительно, ему принадлежали комментарии, в которых он критиковал решения других арбитров и писал, что только один Безбородов «умеет судить».
Каманцев пояснил, что бан Безбородова закончился, но 52-летний арбитр не может работать в поле по возрасту. Безбородов не подавал заявления на включение в список инспекторов. В настоящее время, по словам Каманцева, Безбородова «нет ни в одном из наших списков».
По данным «РБ Спорт», бывший арбитр трудоустроился в школу олимпийского резерва «Зенит».
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