В «Спартаке» раскритиковали идею ужесточения лимита на легионеров

По его мнению, постоянные изменения в правилах только создают дополнительные финансовые проблемы для клубов. Кроме того, Малышев отметил, что ужесточение лимита не решает главную проблему — не приводит к появлению большого количества высококлассных российских футболистов.

По словам функционера, идеальным был бы полный отказ от лимита на иностранцев.

Ранее сообщалось, что на ужесточении лимита на легионеров настаивает Минспорта РФ. Ведомство предлагает установить новый лимит по схеме «10 человек в заявке — не больше пяти на поле». В настоящее время действует лимит 13/8.