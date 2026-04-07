Известный эксперт оценил шансы «Салавата Юлаева» в серии с «Локомотивом»

Известный хоккейный функционер, комментатор и эксперт Леонид Вайсефльд в интервью «Чемпионату» высказался о шансах «Салавата Юлаева» во втором раунде плей-офф против «Локомотива».

Эксперт уверен, что по итогам серии сенсация вряд ли случится: явным фаворитом является «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, победитель Западной конференции в нынешнем сезоне.

Вайсфельд считает «Локомотив» одним из главных претендентов на титул, поскольку команда сохранила чемпионский костяк. Однако симпатии эксперта на стороне уфимской команды.

«Салават Юлаев» демонстрирует симпатичный хоккей. Смотреть на него особенно нейтральному болельщику, очень интересно. В Уфе одна из немногих команд, которая видно, как и во что играет», — сказал Вайсфельд.

Собеседник издания отметил, что такой хоккей команды — в первую очередь, заслуга тренера Виктора Козлова, которого он считает одним из сильнейших в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» в первом раунде выбил из Кубка Гагарина «Автомобилист», «Локомотив» одолел «Спартак». Первый матч серии пройдет 8 апреля в Ярославле.