Известный на весь мир экстремал из Клина удостоен высшей награды округа

Уроженец Клина Сергей Бойцов, чьи достижения давно вышли за пределы не только региона, но и страны, пополнил список почетных граждан родного города. Высокое звание ему присвоили за выдающиеся спортивные результаты и активную работу по развитию физической культуры на местном уровне.

Родившийся в 1994 году атлет на протяжении многих лет не только участвует в соревнованиях, но и выступает организатором мероприятий, привлекающих жителей к занятиям спортом. Особое внимание в своей деятельности Бойцов уделяет подрастающему поколению — он регулярно поддерживает детские и подростковые спортивные инициативы.

Мировую известность экстремалу принесли проекты, сопряженные с риском и преодолением пределов человеческих возможностей. Среди главных достижений — прыжок с теплового аэростата с высоты 11 551 метр, который официально признан мировым рекордом. Кроме того, на счету Бойцова первый в России официальный прыжок со здания с использованием дымовой шашки: он совершил его с башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити» — высота составила 338,8 метра.

На церемонии награждения спортсмен признался, что всегда с гордостью говорит о своем происхождении. Для него Клин — малая родина, и получение почетного звания стало символическим ответом города на ту любовь и преданность, которые он демонстрирует на протяжении всей карьеры. По словам Бойцова, это признание для него дороже многих спортивных трофеев.

Благодаря успехам своего знаменитого земляка Клин теперь регулярно звучит в спортивных новостях и международных хрониках. При этом сам рекордсмен продолжает активную работу по популяризации здорового образа жизни, оставаясь примером для молодежи. Звание Почетного гражданина стало закономерным итогом его заслуг как спортсмена и общественного деятеля.