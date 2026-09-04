Новая таблетка уменьшила остановки дыхания во сне на 44%

Для миллионов людей, которые просыпаются по ночам от удушья, но не могут смириться с маской CPAP, появилась надежда — экспериментальный препарат AD109 показал впечатляющие результаты, сократив эпизоды остановок дыхания почти вдвое, правда, с оговоркой о побочных эффектах. Об этом сообщает American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCC).

Американский журнал AJRCC опубликовал итоги третьей фазы двойного слепого исследования с участием 646 пациентов с легкой, умеренной и тяжелой формой обструктивного апноэ. Все они либо не могли использовать стандартную PAP-терапию, либо сознательно отказывались от нее. Участников разделили на две группы: одни получали комбинацию ароксибутинина и атомоксетина (AD109), другие — плацебо. Спустя 26 недель у тех, кто принимал препарат, частота эпизодов апноэ и гипопноэ снизилась на 44% по сравнению с исходным уровнем, тогда как в группе плацебо улучшение составило лишь 18%.

AD109 не только уменьшал число остановок дыхания, но и заметно повышал насыщение крови кислородом, снижая гипоксическую нагрузку на организм. Однако лекарство не оправдало ожиданий в одном аспекте — оно не уменьшало усталость, что часто является ключевой жалобой пациентов с апноэ.

Побочные эффекты оказались существенным барьером: 21,2% участников из группы AD109 прекратили прием из-за нежелательных реакций (в плацебо — только 3,1%). Самые частые жалобы — сухость во рту, тошнота, бессонница и затрудненное мочеиспускание. При этом серьезных осложнений, связанных с препаратом, зарегистрировано не было, что вселяет осторожный оптимизм.



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