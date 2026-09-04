В Электростали открылся парк ужасов с деревней оборотней

На восточной окраине Электростали, неподалеку от Юбилейного водоема, свои двери распахнул новый парк развлечений необычного формата. Проект под названием «Ферма Хилл» предлагает желающим окунуться в атмосферу классического хоррора, где среди декораций бродят персонажи с бензопилами и оживают мертвецы. Вход на аттракционы разрешен только совершеннолетним посетителям, пишет REGIONS .

В подмосковном городе появилась свежая точка притяжения для поклонников щекотки нервов. Хоррор-парк «Ферма Хилл», расположившийся в восточном районе Электростали, уже начал принимать первых искателей приключений. Как сообщают организаторы, квест проходит в условиях полного отсутствия света, а погружение в жуткую атмосферу обеспечивается не только антуражем, но и звуковым сопровождением, способным заставить вздрогнуть даже самых смелых.

Главная фишка новой локации — живые актеры, исполняющие роли зомби, маньяков и прочих отрицательных героев ужастиков. Посетителям предстоит пройти маршрут, на котором встреча с вооруженными злодеями неизбежна. Примечательно, что все гости оказываются там исключительно по собственной воле, сознательно выбирая экстремальный способ провести досуг.

Стоит отметить, что «Ферма Хилл» — не единственная возможность для электростальцев испытать судьбу. В других локациях города работают альтернативные квест-проекты, рассчитанные на разные интересы. Например, для любителей мистики доступна игра «Кома», моделирующая состояние после аварии, или квест «Омут памяти», где участникам предстоит спасать учеников магической школы.

Для тех, кто предпочитает интеллектуальные нагрузки, существует проект «Мозгобойня», требующий эрудиции и скорости мышления. Также в городской афише числится «Космополис» — сюжет которого строится вокруг выживания после вторжения роботов. Таким образом, каждый желающий может выбрать развлечение по душе: от леденящего кровь хоррора до командной проверки знаний.

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