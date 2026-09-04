Мемориальную доску в честь жителей Подмосковья, защищавших Брестскую землю, открыли на Гарнизонном кладбище

Мемориальную доску в честь жителей Подмосковья, которые защищали Брестскую землю, открыли на Аллее памяти Гарнизонного кладбища Бреста. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский, зампред Брестского горисполкома Виталий Щерба, генконсул РФ в Бресте Олег Мурашев, ветераны труда, поисковики, общественники и молодежь. Почетными гостями стали участники подмосковной делегации.

Памятный знак посвящен бойцам Красной Армии, которые обороняли Брестскую крепость в июне 1941 года и освобождали брестскую землю от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года.

В рамках церемонии прошла минута молчания. После этого участники мероприятия возложили цветы и венки к новому мемориалу и братским захоронениям советских воинов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.