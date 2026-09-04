Около 500 открытых уроков по безопасности на железной дороге провели за лето в Подмосковье
Для детей Подмосковья летом провели порядка 500 уроков по безопасности на ж/д
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области]
Около 500 открытых уроков по безопасности на железной дороге провели за лето в Подмосковье в школах, детских садах и оздоровительных лагерях. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По словам главы министерства Марата Сибатулина, занятия проводят представители муниципальных администраций, РЖД и транспортной полиции. Уроки проходят в интерактивной форме.
«Детям рассказывают, как следует вести себя на платформах станций в ожидании электропоезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути», - отметил министр.
В Подмосковье также регулярно проходят профилактические рейды на объектах железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, в области активно устраняют опасные тропы.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.