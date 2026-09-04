Токио обиделся на советского солдата, разбивающего прикладом пограничный столб с хризантемой — японское генконсульство потребовало убрать символ императорского дома с мемориала в Хабаровске, а российский политолог увидел в этом не просто дипломатический демарш, а сознательную попытку переписать историю. Об этом сообщает «Взгляд».

Генконсульство Японии в Хабаровске официально запросило демонтаж хризантемы с монумента «Победа на Востоке», открытого в честь окончания Второй мировой войны. Цветок — символ императорского дома — нанесен на пограничный столб, который на монументе разбивает прикладом красноармеец. Для Токио это оскорбление святыни, но в Москве видят в этом политический подтекст.

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с изданием заявил, что требование Японии — часть общей западной линии на отрицание роли России. По его словам, что бы ни делала Москва, это подается в негативном ключе, а Токио просто следует в фарватере этой повестки. Эксперт подчеркнул, что удар прикладом по хризантеме задел уязвленную национальную гордость японцев, но именно эта гордость, по его мнению, мешает им признать темные страницы собственной истории — преступления Квантунской армии на Дальнем Востоке.

Ткаченко напомнил, что Япония не раз пыталась ревизовать итоги Второй мировой войны, и нынешний инцидент — звено в этой цепи. В Токио, вероятно, считают, что эта страница уже перевернута, но Россия не намерена разделять эту точку зрения. Мемориал «Победа на Востоке» установлен в память о павших в боях с милитаристской Японией, и любой намек на изменение его символики воспринимается как попытка осквернить память.



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