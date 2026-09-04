Химчане обвинили в пропаже грибов и урожая испанских слизней

В Химкинском лесу местные грибники фиксируют аномальное снижение урожая. В социальных сетях набирает популярность версия, согласно которой привычные лесные поляны опустели из-за активной деятельности испанских слизней. Однако специалисты призывают не торопиться с выводами, узнал REGIONS .

Жители Химок все чаще обсуждают в городских пабликах нехарактерную для этого сезона проблему. В местах, где раньше можно было собрать полные корзины, сейчас наблюдается пустота. Главный подозреваемый в грибном исчезновении — крупный моллюск, известный как испанский слизень.

Эти вредители действительно отличаются всеядностью. В их рацион входят не только огородные культуры, ягоды и цветы, но и лесные грибы. За последние годы популяция этих существ заметно выросла по всему Подмосковью, и Химки не стали исключением.

Тем не менее, в научном сообществе к такой версии относятся с осторожностью. Эксперты напоминают, что на количество грибов в лесу одновременно влияет целый комплекс факторов: уровень влажности почвы, температурный режим и состояние лесной подстилки. Делать однозначные выводы о том, что пропажа урожая — дело рук исключительно слизней, пока преждевременно.

Однако жители города не склонны преуменьшать угрозу. В комментариях к постам химчане делятся тревожными наблюдениями: рыжие моллюски массово заполонили не только леса, но и дачные участки. Огородники жалуются на уничтоженные листья салата, огурцы и клубнику.

«У меня дача на Дмитровском шоссе. В этом году слизни буквально повсюду. Сначала съели салат и огурцы, потом добрались и до клубники. Остались в этом году без урожая. Собираем их вечером вручную, еще раскладываем влажные доски — утром под ними целые скопления. Два года назад такого количества точно не было», — поделился с REGIONS житель Химок Филипп.

В социальных сетях местные жители активно обмениваются методами борьбы. Самым действенным признан регулярный механический сбор, который рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы в период пиковой активности брюхоногих. Также советуют содержать участок в чистоте: убирать старые доски, прошлогоднюю траву и листву, которые служат убежищем для вредителей, а также регулярно скашивать высокую траву.

Однако дачники предостерегают друг друга от использования кухонной соли или непроверенных химикатов. При необходимости применения препаратов следует выбирать только средства, специально предназначенные для уничтожения моллюсков, и использовать их в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией.