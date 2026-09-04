Около 300 представителей Подмосковья отправятся на Международный фестиваль молодежи

«Чтобы все прошло здорово, позитивно и комфортно, к такому масштабному событию нужно всегда тщательно готовиться. Поэтому мы собрали ребят сегодня, чтобы лично познакомиться, пообщаться, подробно разобрать программу и отладить все логистические моменты. Важно, чтобы каждый чувствовал себя частью нашей большой команды еще до старта фестиваля», — подчеркнула глава министерства Екатерина Швелидзе.

В состав подмосковной делегации войдут около 300 человек. Ребятам рассказали о ключевых направлениях программы, логистике, правилах аккредитации и возможных форматах работы. Также участникам вручили брендированный мерч с региональной айдентикой.

Сам фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем примут участие порядка 10 тыс. представителей молодежи из России и зарубежных стран.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона с Днем знаний.