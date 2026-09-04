Кровь после похода в туалет: онколог рассказала о простом и важном обследовании после 40 лет

Врач-онколог Зарайской больницы Александра Куликова в беседе с REGIONS напомнила о важности регулярного скрининга. Речь идет об анализе кала на скрытую кровь — исследовании, которое входит в обязательную программу диспансеризации для граждан старше 40 лет. Этот простой лабораторный метод, по словам специалиста, позволяет выявить опасные патологии желудочно-кишечного тракта на ранних стадиях.

С возрастом организм становится более уязвимым, и то, что раньше списывалось на усталость, после 40 лет может оказаться первым сигналом серьезного неблагополучия. Александра Куликова, онколог Зарайской больницы, обратила внимание на ключевое обследование, доступное каждому в рамках ежегодного профилактического осмотра.

Суть метода заключается в поиске микроскопических следов крови в каловых массах. Как пояснила специалист, многие патологии кишечника и желудка — воспаления, полипы или злокачественные новообразования — сопровождаются повреждением слизистых оболочек. Однако объем кровопотери настолько мал, что визуально стул не меняет цвета. Пациент может годами не догадываться о развивающейся болезни. Современный лабораторный тест, напротив, улавливает даже минимальные концентрации гемоглобина, выполняя функцию надежного скрининга.

Хотя исследование обязательно для всех, кто перешагнул 40-летний рубеж, врачи назначают его и более молодым людям при наличии жалоб. Среди тревожных симптомов: регулярные боли в животе, изжога и тошнота, металлический привкус во рту, резкое похудение без видимых причин, а также хронические нарушения стула или подозрения на язву и гастрит.

Важный нюанс: положительный результат теста — не приговор, а лишь повод для углубленной диагностики. Как подчеркнула Александра Куликова, анализ выявляет факт повреждения стенок ЖКТ, но не его причину. Поэтому при превышении нормы врач назначает повторную сдачу материала, чтобы исключить случайные искажения (например, из-за травмы десен или погрешностей в диете). Если результат подтверждается, пациента направляют к гастроэнтерологу или проктологу.

Онколог также развеяла распространенное заблуждение: лабораторный тест не заменяет колоноскопию, которая остается «золотым стандартом» диагностики онкологических патологий толстой кишки. Скрининг на скрытую кровь выполняет иную функцию — он помогает врачам отсеять пациентов, которым инструментальное обследование действительно необходимо в первую очередь.

Жители Зарайского округа могут сдать анализ бесплатно — по полису ОМС в рамках диспансеризации. Для этого достаточно записаться на прием к участковому терапевту, который выдаст направление и объяснит правила подготовки. Сделать это можно через контакт-центр по номеру 122, портал «Здоровье», приложение «Добродел: Здоровье» или через чат-бота Денис, запущенного Министерством здравоохранения Московской области.