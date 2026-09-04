Осел устроил эпичную гонку с трактором под Егорьевском

В Егорьевском районе очевидцы засняли необычное дорожное противостояние. На участке шоссе у деревни Семеновская местный осел предпринял попытку обогнать трактор. Видеозапись стремительной «дуэли» мгновенно разлетелась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение среди горожан, пишет REGIONS .

В четверг на одной из загородных трасс под Егорьевском развернулась нешуточная борьба за лидерство. Соперниками в импровизированном заезде стали водитель тракторной техники и четвероногий житель деревни. Местом действия выбрали асфальтированное шоссе: машина двигалась по полосе, а парнокопытный конкурент — по обочине, демонстрируя неплохие скоростные качества.

Ролик, опубликованный в местном паблике «ВКонтакте», наглядно показывает, как трактор без труда обходит животное. На протяжении всего видео автор записи не скупится на эмоциональные комментарии, что придает сюжету дополнительную живость.

В беседе с корреспондентом REGIONS зоолог Елена Леонидова пояснила, что ишаки способны развивать значительную скорость — в критических ситуациях она может превышать 60 километров в час. Однако обычный темп передвижения этих животных составляет около 20 км/ч. Ускорение, по словам эксперта, включается только при появлении потенциальной угрозы. Животное восприняло технику как раздражитель и прибавило шаг.

Эту версию подтверждают и местные жители. Соседи узнали в главном герое ролика питомца одного из дворов деревни Семеновская. Животное, по словам сельчан, часто находится на свободном выгуле. Недавно его уже замечали в необычном месте — у храма, где осел спокойно переходил дорогу по пешеходному переходу, ничуть не смущаясь прохожих.