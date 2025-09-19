Известный нападающий Дмитрий Сычев решил возобновить карьеру в 41 год

Известный в прошлом нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России, а ныне президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев в интервью Metaratings.ru признался , что решил возобновить футбольную карьеру.

Он рассказал, что ему необходимо пройти тренировочный цикл в несколько недель, чтобы быть в хорошей физической форме, и посетовал, что полноценно тренироваться мешают работа в офисе президента клуба и частые командировки.

Сычев подчеркнул, что хочет получить место в составе «Иртыша» исключительно по спортивному принципу.

«Мотивировали меня на это решение смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошел меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова, есть дополнительная мотивация догнать его», — рассказал Сычев.

Дмитрий Сычев завершил карьеру игрока в 2019 году. Всего нападающий забил 125 мячей, которые пошли в зачет клуба Григория Федотова.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал профессиональные клубы, которые проигрывали командам Медиалиги в Кубке России.