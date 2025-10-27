Известный спортивный диктор Игорь Плешаков умер в возрасте 56 лет

Легендарный стадионный диктор Игорь Плешаков скончался в 56 лет. Его голос на протяжении более двух десятилетий был неотъемлемой частью матчей ЦСКА, «Динамо» и сборной России.

Российский спорт потерял один из самых узнаваемых голосов. На 57-м году жизни скончался диктор Игорь Плешаков, чья карьера была неразрывно связана с ведущими футбольными и хоккейными клубами страны.

Более 20 лет его бархатный бас был «голосом» ЦСКА, сначала на хоккейных, а затем и на футбольных матчах. Он также озвучивал игры футбольного и хоккейного «Динамо», а на международной арене свыше 10 лет сотрудничал с Российским футбольным союзом, работая на матчах сборных и финалах Кубка России.

В пресс-службе ЦСКА назвали голос Плешакова знаковым для нескольких поколений болельщиков. В знак памяти и уважения матч с «Пари НН» армейцы начнут с минуты молчания. Соболезнования родным и близким диктора также выразили в обоих клубах «Динамо».

