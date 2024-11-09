Известный украинский боксер Узелков умер в 45 лет

Украинский призер чемпионата мира по боксу Вячеслав Узелков умер на 46-м году жизни, сообщила в соцсетях Украинская федерация бокса (УФБ).

Федерация выразила соболезнования родным и близким спортсмена. Что стало причиной смерти боксера, не уточняется.

Узелков выступал в полутяжелой весовой категории. В конце марта 2024 года Узелкову диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле он перенес сложную операцию на сердце и прошел реабилитацию, а затем получил II группу инвалидности.

В 2001 году на чемпионате мира в Белфасте Узелков завоевал бронзовую медаль. В 2007 году он получил первый титул чемпиона по версии EBU-EE, который он завоевал в поединке против Артема Вычкина из России.

Ранее стало известно, что в Красноярске скончался известный хоккеист и тренер Виктор Ломанов.