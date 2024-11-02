В Красноярске скончался известный хоккеист и тренер Виктор Ломанов

На 72-м году жизни скончался известный спортсмен и тренер Виктор Ломанов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил хоккейный клуб «Енисей».

В Советском Союзе Виктор Ломанов играл за этот же хоккейный клуб. Вместе с командой он дважды становился чемпионом СССР по хоккею с мячом. После того, ка он прекратил играть, спортсмен занялся тренерской работой при данном клубе. Его воспитанники трижды становились чемпионами страны.

«ХК «Енисей» с глубокой скорбью сообщает, что от нас ушел Виктор Иванович Ломанов», — указал микроблог.

Прощание с телом спортсмена и похороны пройдут на Шинном кладбище Красноярска 4 ноября. Церемония начнется в 11.00. Ломанову в момент смерти был 71 год.

Ранее сообщалось, что в 40 лет умер киноактер Михаил Демчук. Он успел сняться в ряде фильмов и телесериалов, а также выступил дублером при озвучке нескольких иностранных кинолент.