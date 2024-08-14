Известный журналист Рогоза написал фэнтези про Коломну

Спецкор «Комсомольской правды» Александр Рогоза написал книгу о приключениях смелой девочки из Коломны и ее друзей «Добруши и кошули. Тайна башни».

Произведение написано в жанре фэнтези, в нем соединяются мир древнего русского города и современных школьников.

Семиклассница Вера Захарова настраивалась на скучные каникулы у бабушки, но в ее жизнь ворвались волшебные котики, свирепые стражи, яблоки с секретом и подземные лабиринты.

«У Коломны есть своя особая атмосфера, созданная самими жителями. Старый город — это пространство оживших легенд, местами будто портал в другое время. Сочиняя эту историю, я себе четко представлял все эти уголки Коломенского кремля, улочки и скверы, о которых пишу. А потом уже сама Коломна начала подсказывать мне разные ответвления сюжета», — рассказал писатель.

По словам Рогозы, он придал одному из своих героев черты реального коломенца Игоря Радищева, актера коломенского театра Pastila.

Красочные иллюстрации к книге создал художник Владислав Марков.

В планах Рогозы написать продолжение приключений Веры и друзей, которые развернутся в еще одном подмосковном городе.