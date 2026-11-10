Нейросеть предсказала будущий образ Юры Борисова для нового фильма

Культура и спорт

Фото: [t.me/exploitex]

Свежие кадры со съемочной площадки картины «Кулик» удивили интернет-пользователей: актер Юра Борисов появился в образе, который ранее сгенерировала нейросеть, сообщает REGIONS со ссылкой на портал REUTOV.

Необычное совпадение мгновенно разошлось по социальным сетям. На опубликованных фотографиях Борисов запечатлен в светлом парике и футболке с логотипом легендарной группы Nirvana — точно в таком же виде, в каком искусственный интеллект изображал артиста на завирусившихся ранее картинках.

Подобное сходство вызвало волну шуток и конспирологических теорий в комментариях. Пользователи иронизируют, что современные алгоритмы научились заглядывать в будущее и теперь знают сценарные задумки режиссеров задолго до премьеры.

Пока создатели фильма никак не комментируют происходящее — было ли это осознанной пасхалкой от стилистов или простой случайностью, — фанаты получили отличный повод для мемов, а старый сетевой арт обрел реальное воплощение.

Актуально
Реутов

Читайте также

Алена Водонаева потеряла 3 кг за пару дней из-за смерти любимца

Алена Водонаева потеряла 3 кг за пару дней из-за смерти любимца

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

53-летняя Мария Миронова восхитила поклонников появлением на литературных чтениях

Стало известно о планах Меган Маркл навсегда уехать из Великобритании

Стало известно о планах Меган Маркл навсегда уехать из Великобритании

Онколог Черемушкин считает, что у Лерчек не получится пройти CAR-T-терапию в Китае

Онколог Черемушкин считает, что у Лерчек не получится пройти CAR-T-терапию в Китае

Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Нонна Гришаева сравнила себя 20-летней давности с собой нынешней

Нонна Гришаева сравнила себя 20-летней давности с собой нынешней

На 86-м году жизни умерла сыгравшая в фильме «Десять негритят»» актриса Эльке Зоммер

На 86-м году жизни умерла сыгравшая в фильме «Десять негритят»» актриса Эльке Зоммер

Абрамович мог стать отцом в восьмой раз: его связывают с украинской моделью Натальей Гоций

Абрамович мог стать отцом в восьмой раз: его связывают с украинской моделью Натальей Гоций

«Мой шок в шоке!»: Костенко отреагировала на встречу Тарасова с «сестрой-близняшкой»

«Мой шок в шоке!»: Костенко отреагировала на встречу Тарасова с «сестрой-близняшкой»

Экс-мужу Кэти Перри вынесли приговор по делу о сексуализированном насилии

Экс-мужу Кэти Перри вынесли приговор по делу о сексуализированном насилии

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Максим Дрозд восхитил фанатов фотографиями с 16-летней дочерью

Звезда «Очень плохих мамочек» Эпплгейт призналась, что ее проверяют на волчанку и болезнь Лайма

Звезда «Очень плохих мамочек» Эпплгейт призналась, что ее проверяют на волчанку и болезнь Лайма

Добавьте mosregtoday.ru в избранное