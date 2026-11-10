Нейросеть предсказала будущий образ Юры Борисова для нового фильма

Свежие кадры со съемочной площадки картины «Кулик» удивили интернет-пользователей: актер Юра Борисов появился в образе, который ранее сгенерировала нейросеть, сообщает REGIONS со ссылкой на портал REUTOV.

Необычное совпадение мгновенно разошлось по социальным сетям. На опубликованных фотографиях Борисов запечатлен в светлом парике и футболке с логотипом легендарной группы Nirvana — точно в таком же виде, в каком искусственный интеллект изображал артиста на завирусившихся ранее картинках.

Подобное сходство вызвало волну шуток и конспирологических теорий в комментариях. Пользователи иронизируют, что современные алгоритмы научились заглядывать в будущее и теперь знают сценарные задумки режиссеров задолго до премьеры.

Пока создатели фильма никак не комментируют происходящее — было ли это осознанной пасхалкой от стилистов или простой случайностью, — фанаты получили отличный повод для мемов, а старый сетевой арт обрел реальное воплощение.