«Это не я должна»: Наталья Бочкарева опровергла информацию о долгах за ЖКУ

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла появившуюся накануне информацию о задолженности по жилищно-коммунальным платежам. Актриса заявила, что произошла ошибка: долг числится за ее тезкой — Бочкаревой Натальей Васильевной, сообщает Super.ru.

Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что управляющая компания подала в суд на Бочкареву из-за неуплаты ЖКХ. Сумма долга не раскрывалась, но информация вызвала волну обсуждений и критики в адрес актрисы. Теперь сама звезда решила расставить все точки над i.

«Я не должна ни копейки! Это какая-то ошибка. Журналисты перепутали меня с тезкой. И даже не проверили факты», — эмоционально заявила актриса.

Она добавила, что публикация таких новостей без проверки — это не просто небрежность, а способ разжечь хейт в ее сторону.

«Даже маленькая заметка вызывает волну негатива. Люди не разбираются, им главное обсудить и осудить», — посетовала Бочкарева.

Актриса не исключила, что будет защищать свое имя в судебном порядке, если подобные ситуации повторятся. Пока же она сосредоточена на работе и семье.

