«Я больше не буду работать на Америку»: рэпер Моргенштерн* попросил прощения у россиян

Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Валеев) на своем YouTube-канале признался, что пожалел о своей эмиграции в США и мечтает вернуться в Россиию.

«Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку», – сказал рэпер.

Он рассказал, что попытка записать треки с американскими музыкантами его разочаровала. У иностранных коллег он отметил «отсутствие человечности» и «чрезмерный капитализм».

Моргенштерн* надеется вернуться в Россию, по которой скучает, и снова писать песни для российских поклонников.

Исполнитель осудил российскую спецоперацию и уехал за границу. В мае 2022 года Минюст включил его в список иноагентов.

* признан Минюстом иноагентом