Умные камеры «слепили» клон и выставили счет москвичу за чужое нарушение

Владелец московского автомобиля получил штраф за выезд на автобусную полосу в Санкт-Петербурге, хотя его машина в тот момент стояла на платной парковке в столице, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Baza.

Москвич обнаружил в почтовом ящике постановление о штрафе за нарушение ПДД в Санкт-Петербурге — выезд на выделенную полосу для общественного транспорта. Сумма взыскания составила 4500 рублей. Однако машина автомобилиста, вишневый Nissan, в момент съемки находилась на платной парковке в Москве, что подтверждается записями городских камер.

На снимке с петербургской камеры фигурировал белый Jetour с номерным знаком, состоящим из аналогичных букв и цифр. Разница оказалась в коде региона — у нарушителя был установлен новый петербургский индекс 778, тогда как московский владелец использует стандартный код 77. Камеры, фиксирующие номер, не распознали разницу в региональной принадлежности.

В настоящее время автомобилист пытается обжаловать ошибочное постановление, доказывая, что его транспортное средство находилось за сотни километров от места инцидента.