«Электричество, псы и яды»: Мирошник раскрыл ужасы секретных тюрем Украины
Мирошник: в секретных тюрьмах Украины устраивают пытки током и собаками
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В секретных тюрьмах на Украине к российским военнопленным применяют пытки электрическим током, травлю собаками и запрещенные медикаменты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT.
Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, в интервью RT описал систему пыток, применяемую к российским военнопленным в подпольных тюрьмах Украины. По его словам, арсенал истязаний включает электрические стулья, собачьи травли и психотропные препараты. Все это, как отметил дипломат, используется для вербовки пленных, добычи разведданных и вымогательства средств у их семей.
«Там разворачивается все, что угодно. И перечень инструментариев издевательств, истязаний, он может описываться достаточно долго», — сказал он.
Мирошник подчеркнул, что в таких заведениях полностью игнорируются нормы гуманитарного права и конвенция о правах военнопленных. Международные правозащитные организации осведомлены о существовании этих объектов, однако доступ им туда закрыт.
Местоположение тюрем держится в строгой тайне, а сотрудники носят балаклавы и используют псевдонимы — например, «Петрович», — чтобы избежать идентификации. Истязатели, по словам посла, осознают, что совершают преступления, и поэтому тщательно конспирируются, опасаясь ответственности.