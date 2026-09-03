В секретных тюрьмах на Украине к российским военнопленным применяют пытки электрическим током, травлю собаками и запрещенные медикаменты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT .

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, в интервью RT описал систему пыток, применяемую к российским военнопленным в подпольных тюрьмах Украины. По его словам, арсенал истязаний включает электрические стулья, собачьи травли и психотропные препараты. Все это, как отметил дипломат, используется для вербовки пленных, добычи разведданных и вымогательства средств у их семей.

«Там разворачивается все, что угодно. И перечень инструментариев издевательств, истязаний, он может описываться достаточно долго», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что в таких заведениях полностью игнорируются нормы гуманитарного права и конвенция о правах военнопленных. Международные правозащитные организации осведомлены о существовании этих объектов, однако доступ им туда закрыт.

Местоположение тюрем держится в строгой тайне, а сотрудники носят балаклавы и используют псевдонимы — например, «Петрович», — чтобы избежать идентификации. Истязатели, по словам посла, осознают, что совершают преступления, и поэтому тщательно конспирируются, опасаясь ответственности.