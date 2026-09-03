В Звенигороде полным ходом идет ремонт «Академии дзюдо»

В Звенигороде продолжается капитальный ремонт многофункционального комплекса «Академия дзюдо» на улице Московской, сообщает REGIONS . Строительная готовность объекта оценивается в 40%, фасад готов на 60%, а строители уже завершили черновую отделку и приступили к чистовым работам. Сдать обновленный спорткомплекс планируется к концу 2027 года.

Реконструкция «Академии дзюдо» в Звенигороде набирает обороты. По словам руководителя проекта Александра Баранова, на площадке ежедневно трудятся около 60 человек и задействована одна единица техники. На данный момент строительная готовность составляет 40%, при этом фасадные работы выполнены на 60%.

Уже завершена черновая отделка, полностью утеплен фасад и разведены основные инженерные системы. В настоящее время рабочие приступили к чистовой отделке — укладке плитки и возведению внутренних перегородок. Параллельно монтируются вентиляция, слаботочные системы и электрика. До конца сентября строители планируют полностью закрыть тепловой контур здания.

Спортивный комплекс был возведен еще в 2012 году, но почти сразу оказался законсервированным из-за банкротства инвестора и допущенных при строительстве ошибок. Решение о реконструкции принял губернатор Московской области, включив объект в областную программу. Ввести обновленную «Академию дзюдо» в эксплуатацию рассчитывают к концу 2027 года.