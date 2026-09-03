Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что изменилось для жителей региона с полным запуском Южно-Лыткаринской автодороги. Он отметил, что теперь появился прямой маршрут между территориями, где раньше многие поездки проходили через МКАД.

«Юг и восток Подмосковья стали ближе», — сказал губернатор.

По его словам, в Балашихе появилась возможность через М-12 и ЮЛА выходить на М-5, А-105, М-4 и М-2, не заезжая на МКАД. До Люберец или Видного можно доехать максимум за полчаса.

В Люберцах снизилась нагрузка на городские дороги, а путь от М-5 до М-12 теперь занимает около 10 минут. В Раменском округе ЮЛА дала прямой выход с М-5 на юг и восток области. Дорога до Домодедово сократилась до часа, до Видного — до 50 минут.

В Лыткарино появились новые выезды и прямое сообщение с Ленинским округом. Новый мост через Москву-реку сократил время переправы на другой берег с 40 минут до нескольких минут. До аэропортов Домодедово и Жуковского можно добраться примерно в 2,5 раза быстрее. В Ленинском путь между Видным и Бутово теперь занимает около 20 минут, а дорога до М-5 стала короче примерно на полчаса.

«В этом и был один из главных смыслов ЮЛА — связать наши города между собой, чтобы для поездки из одной части Подмосковья в другую не приходилось делать большой крюк через Москву. Теперь юг и восток области соединяет единый скоростной маршрут», — заключил губернатор.

Подробнее узнать о положительных изменениях в регионе с открытием трассы можно здесь.