Листву убирать или оставить: биолог назвал два случая, когда опад опасен

Привычка убирать всю опавшую листву с участка осенью не всегда оправданна — в большинстве случаев опад защищает почву и возвращает ей питательные вещества. Однако заместитель директора Ботанического сада МГУ, кандидат биологических наук Александр Раппопорт в беседе с REGIONS предупреждает: есть две ситуации, когда листву лучше удалить, иначе весной проблемы только усугубятся.

Первый случай, когда от листвы стоит избавиться, — плотный газон из газонных злаков. Толстый слой опада лишает растения света и создает избыточную влажность, что провоцирует развитие грибных заболеваний. Кроме того, под листьями активизируются дождевые черви, оставляющие на поверхности земляные кучки. Газон становится неровным, а вместе с почвой наверх поднимаются семена сорняков. При этом Раппопорт подчеркивает: далеко не каждый травяной покров во дворе является газоном в строгом смысле. Если участок представляет собой смешанное разнотравье, убирать листья не требуется.

Вторая ситуация — листва, в которой зимуют вредители. В Ботаническом саду МГУ, по словам эксперта, собирают опад только под каштанами — это позволяет существенно снизить популяцию охридского минера. Собранную листву заменяют другой, например кленовой, а зараженный опад отправляют на компостирование и дополнительно укрывают, чтобы вредитель не смог выбраться наружу весной. Универсального правила — убирать всю листву или оставлять все — не существует. Решение зависит от типа покрытия и наличия вредителей. На большей части озелененных территорий опад становится частью естественного круговорота веществ, а с плотного газона и в местах возможной зимовки вредных насекомых его лучше удалять.