В Подмосковье за парковку на газонах и у контейнерных площадок выписали штрафы на ₽2 млн
Нарушителей парковки во дворах Подмосковья за неделю оштрафовали на ₽2 млн
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье за неделю за парковку на газонах и у контейнерных площадок привлекли к ответственности 546 водителей. Их оштрафовали на ₽2 млн, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Больше всего нарушений были связаны с парковкой на участках с зелеными насаждениями — 477. За размещение транспортных средств у контейнерных площадок к ответственности привлекли 69 автовладельцев.
«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — напомнил вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность создания Центра содержания территорий региона.