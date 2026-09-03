Аварию на теплосетях устраняют в Красном Балтийце

В деревне Красный Балтиец Можайского округа специалисты «Мособлтепло» устраняют утечку на теплотрассе, ведущей к дому № 19. Подрядчики уже демонтировали поврежденный участок трубопровода, в ближайшее время установят новый фрагмент и проведут гидравлические испытания. Полностью завершить работы планируют до конца текущей недели, информирует REGIONS .

Аварийный участок теплотрассы в Красном Балтийце находится в активной фазе ремонта. Специалисты «Мособлтепло» выполнили земляные работы и демонтировали поврежденную часть трубопровода, подающего тепло в дом № 19. На очереди — монтаж нового фрагмента трубы и гидравлические испытания, после чего подрядчики приступят к благоустройству территории. Завершить все мероприятия ресурсоснабжающая организация планирует до конца текущей недели.

Параллельно в Можайском округе идет масштабная подготовка к предстоящему отопительному сезону. В ресурсоснабжающей организации отметили, что к зиме уже готовы 60 котельных, а общая протяженность обновленных тепловых сетей достигла 2 километров. Гидравлические испытания проведены на всех объектах. Особое внимание уделяется замене изношенных участков — это позволяет минимизировать риски аварий в самый холодный период.