Волонтеры Королева напомнили о правилах поведения при теракте

В Королеве волонтеры провели акцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Активисты Молодежного центра «Космос» и Волонтеров Подмосковья вышли на три оживленные точки города, чтобы напомнить жителям о правилах поведения при угрозах и едином номере экстренных служб — 112. Об этом пишет REGIONS .

3 сентября в Королеве прошла ежегодная акция, организованная Молодежным центром «Космос» совместно с Волонтерами Подмосковья. Активисты работали на трех площадках: в Центральном городском парке, на площади перед Дворцом культуры имени Калинина и в микрорайоне Первомайском. Волонтеры раздавали прохожим информационные буклеты с памятками о действиях при различных угрозах.

За день активисты распространили около 100 листовок, ответили на вопросы горожан и напомнили о коротком номере 112 — едином канале связи со всеми экстренными оперативными службами. Как отметила волонтер Дарья Журавлева, подобные акции проходят 3 сентября уже пятый год подряд — с самого основания волонтерского движения. По словам организаторов, главная цель — не напугать, а вооружить жителей знаниями, которые в критической ситуации помогут сохранить жизнь и здоровье.