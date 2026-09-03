Наследники Высоцкого решили избавиться от квартиры поэта в Москве

Наследники легендарного поэта, барда и актера Владимира Высоцкого решили продать его московскую квартиру, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Жилье находится на 1-й Тверской-Ямской улице. Стоимость квартиры площадью 120 кв. м составляет ₽170 млн. Сейчас в ней никто не проживает, и наследники — один из сыновей поэта — приняли решение избавиться от пустующей недвижимости.

Квартира расположена в доме, построенном почти 90 лет назад. Долгие годы она была местом встреч Высоцкого с друзьями — здесь проходили легендарные квартирники, звучали песни и стихи. В разные годы здесь бывали Марина Влади, Михаил Шемякин, Андрей Вознесенский и многие другие деятели искусства.

Сейчас, по информации источника, помещение нуждается в капитальном ремонте: из отделки сохранился только пол, мебель практически отсутствует, а инженерные коммуникации требуют замены. Одно из главных преимуществ квартиры — высокие потолки.

Изначально семья планировала выставить квартиру за ₽150 млн, но затем подняла цену на ₽20 млн. В разное время были попытки создать в квартире музей, но проект так и не реализовали.

Ранее сообщалось, что Михаил Шуфутинский шесть лет пытается продать особняк в США.