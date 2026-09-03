Память в детских ладонях: в Талдоме почтили память погибших детей Беслана

Центральная библиотека Талдома присоединилась ко всероссийской акции «Капля жизни», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемому 3 сентября. Десятки школьников, их родители и учителя собрались у мемориальной инсталляции, чтобы полить живые цветы и почтить минутой молчания память жертв трагедии в Беслане. Об этом пишет REGIONS .

В День солидарности в борьбе с терроризмом Центральная библиотека Талдома стала площадкой для акции «Капля жизни». Участники — школьники, педагоги и родители — по очереди поливали живые цветы у мемориальной инсталляции. Этот ритуал символизирует ту спасительную влагу, которой так не хватало заложникам в захваченной школе Беслана в сентябре 2004 года.

Завершилась акция минутой молчания. Педагог центра «Аксилиум» Татьяна Петрова отметила, что особенно ценно участие детей и молодежи: именно им предстоит хранить память о тех событиях и не допускать повторения подобных трагедий. Акция прошла в спокойной, но проникновенной атмосфере, объединив несколько поколений жителей Талдома.