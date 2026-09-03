Рай для кошелька: эксперт назвал месяцы, когда отели рушат цены на 50%

Бархатный сезон оказался не только приятным, но и финансово спасительным — вице-президент альянса турагентств раскрыл формулу экономии: после 15 сентября цены на отели в горах и у моря обрушатся, а поездка на юг станет доступнее, чем летний шашлык на даче. Об этом сообщает «Царьград».

Алексан Мкртчян, вице-президент альянса турагентств России, дал четкий ориентир для тех, кто хочет сэкономить на отпуске. По его словам, идеальное время — межсезонье, а точнее, период с середины сентября до конца ноября. В горных кластерах Сочи, Архызе, Домбае и Приэльбрусье снега еще нет, поэтому отели предлагают огромные скидки. Цены начнут расти только в декабре, когда выпадет долгожданный снег.

Но не только горы радуют бюджетными предложениями. Пляжные направления — Крым, Анапа, Геленджик и Сочи — тоже резко дешевеют. Теплая вода, меньше народу, а стоимость размещения падает. Мкртчян также порекомендовал присмотреться к Петербургу, Калининграду, Алтаю и Байкалу: на октябрь и ноябрь там тоже выгодные цены. Даже Москва, которая летом была одной из самых доступных столиц, немного упадет в цене.

Зарубежье — отдельная история. Эксперт предупредил, что Турция, Египет и Таиланд скоро начнут дорожать, но пока еще можно успеть. Сейчас семья из трех человек за 100–150 тысяч рублей может слетать в Египет, а через месяц за те же деньги — отдохнуть в Турции.



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