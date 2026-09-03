Тяжесть после ложки супа: гастроэнтеролог раскрыла неочевидные причины дискомфорта в животе
Врач Гостроус объяснила причины тяжести в животе без переедания
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Всего пара ложек супа, а в животе — будто камень на всю ночь. Гастроэнтеролог Анастасия Гостроус назвала три неочевидных виновника этого состояния, которые не имеют никакого отношения к объему съеденного. Об этом сообщает Lenta.ru.
Врач предупредила: тяжесть может появляться даже у тех, кто строго контролирует порции.
Первая причина — функциональная диспепсия. Диагноз, который ставится, когда желудок выглядит здоровым по всем анализам, но отказывается сокращаться как надо. Пища застревает, переваривается часами, и чувство распирания приходит уже через несколько минут после начала трапезы.
Второй фактор — ферментативная недостаточность. Поджелудочная железа выдает слишком мало ферментов, и даже легкий ужин не расщепляется полностью. Остатки начинают бродить в тонком кишечнике, раздувая живот газами и создавая ощущение тяжести.
Третья точка — дисбактериоз. Микробиота кишечника, нарушенная антибиотиками или неправильным питанием, перестает нормально усваивать привычную еду, и любая трапеза оборачивается дискомфортом.
Ранее профессор предупредила, кому нельзя есть соленые огурцы и назвала норму.