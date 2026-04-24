«Нога опухла, и я расплакалась»: Виктория Боня травмировалась перед восхождением на «Дикую гору» Чогори

Виктория Боня, которая уже не первый год доказывает, что она не только светская львица и блогер, но и настоящий экстремал, столкнулась с неожиданным препятствием на пути к своей очередной вершине. На этот раз — медицинским, пишет The Voice.

Во время интенсивной тренировки перед восхождением на Чогори (известную также как K2, или «Дикая гора») модель подвернула левую ногу. Проблема усугубилась тем, что это была старая травма, и теперь конечность сильно опухла.

Сама Боня, разместив в соцсетях видео, не скрывала слез и отчаяния: она опасается, что не сумеет восстановиться к сроку, а значит, ее мечта покорить одну из самых опасных вершин мира может оказаться под угрозой. Чогори печально известна своей сложностью: на ее склонах погибли уже 85 человек.

Фото: [ скриншот видео ]

«Какой кошмар! Что мне делать? Она не заживет до горы у меня. С каждой минутой выглядит все хуже и хуже. Сходила на трекинг, называется. Это страшно смотрится, пугающе!», — посетовала Бояна.

Поклонники, естественно, разделились на два лагеря. Большинство желает Виктории скорейшего выздоровления и надеется, что она все же сможет реализовать план. Однако многие комментаторы, глядя на опухшую ногу, советуют прислушаться к голосу разума и отказаться от восхождения, воспринимая травму как знак судьбы.

Некоторые предположили, что у Бони может быть трещина в кости, а значит, потребуется гипс и несколько недель покоя — а это автоматически отменяет любые альпинистские амбиции на ближайшее время.

