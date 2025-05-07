«Я кричал так, что потемнело в глазах»: автор победного гола в ворота «Барселоны» не сдержал эмоций

Нападающий «Интера» Давиде Фраттези, забивший победный мяч в полуфинальном противостоянии с «Барселоной», рассказал об эмоциях, которые он испытал после гола.

«Я так кричал, что в какой-то момент в глазах потемнело. Мне повезло, что я доиграл матч… Я счастлив, что мне это удалось забить, и, к счастью, рядом был лед», — сказал Фраттези.

Футболист пояснил, что два дня назад у него был разрыв брюшной полости и физиотерапевтам пришлось проделать огромную работу, чтобы форвард смог выйти на поле.

«Интер» обыграл «Барселону» в экстратайме — 4:3. Матч прошел по удивительному сценарию. Миланский клуб вел 2:0 после первого тайма, а в концовке второго уже уступал 2:3. В компенсированное время «Интер» сравнял счет, причем на острие скоростной атаки оказался 37-летний центральный защитник Франческо Ачерби, а в дополнительное время решающий мяч забил Фраттези.