Тимур Родригез и Катя Кабак стали мужем и женой

Певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально стали мужем и женой, сообщает Super. Церемония бракосочетания прошла в столичном Дворце бракосочетания №1.

Отмечается, что мероприятие запомнилось не только теплой атмосферой, но и строгим дресс-кодом. Организаторы попросили гостей придерживаться белого цвета, добавив яркие акценты — голубые или розовые детали.

Кабак появилась перед гостями в белом свадебном платье с открытыми плечами, с аккуратно собранными в пучок волосами и длинной фатой. Родригез выглядел не менее стильно, поддерживая общую цветовую гамму. Молодожены обменялись кольцами и поцеловались под громкие аплодисменты приглашенных. После официальной части пару ждал сюрприз: вместо обычного лимузина их увез экскурсионный автобус.

Стоит напомнить, что предложение руки и сердца Тимур сделал Кате в апреле у знаменитого кинотеатра «Художественный» в центре Москвы. Тогда на фасаде здания зажглась надпись: «Она сказала "Да!"».

Ранее сообщалось, что бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина пытается сорвать свадьбу с Катей Кабак.