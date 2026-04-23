«Я не обращаю внимания на шум»: Виктория Бекхэм впервые высказалась о ссоре с сыном

Виктория Бекхэм, которая обычно предпочитает не комментировать семейные дрязги на публике, на этот раз все же сделала исключение, пусть и в весьма завуалированной форме, пишет Super.ru. На мероприятии Time 100, где собрались самые влиятельные люди планеты, супруга Дэвида Бекхэма высказалась об «общественном шуме», и все присутствующие, да и поклонники по ту сторону экрана, прекрасно поняли, о каком именно шуме идет речь — о громком скандале с ее старшим сыном Бруклином, который недавно обвинил родителей в лицемерии и травле его жены Николы Пельтц.

Фото: [ Бруклин Бэкхэм с матерью/соцсети ]

Напомним, что в начале года Бруклин Бекхэм опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост, в котором заявил, что его родители заботятся только об образе идеальной семьи, а на деле оказывают на него давление и пытаются испортить его свадьбу с Николой. После этого откровения он практически полностью оборвал контакты с Викторией и Дэвидом, и теперь, по данным инсайдеров, поддерживает отношения только с младшей сестрой Харпер.

Виктория же на мероприятии Time 100 подчеркнула, что давно научилась не прислушиваться к «шуму» и не зацикливаться на нем.

«Всегда найдется кто-то, кому есть что сказать. Я просто не обращаю на это внимания, если вы понимаете, о чем я», — отметила Бэкхэм.

Тем не менее, как сообщают источники, близкие к семье, Виктория и Дэвид Бекхэм очень тяжело переживают разрыв с сыном и готовы пойти на любые условия, лишь бы восстановить отношения и снова увидеть Бруклина. Однако пока Бруклин не идет на контакт, и семейная драма, похоже, далека от завершения.

