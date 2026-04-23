В Талдомском округе провели ремонт дорог

Специалисты Мосавтодора проводят генеральную уборку и ремонт элементов инфраструктуры на региональных дорогах Талдомского округа. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Они отремонтировали ямы и дефекты покрытия на улицах Пушкина и Калинина в поселке городского типа Вербилки, на улице Полевой в поселке городского типа Северный, обновили дороги в деревнях Павловичи и Ябдино. Кроме того, на улице Космонавтов в Талдоме провели уборку дорог.

Специалисты также провели ремонт знаков в Талдоме на улицах Р. Люксембург и Объездной, в микрорайоне ПМК-21 и в поселке городского типа Запрудня на улице Первомайской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.