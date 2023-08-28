«Я получил удовольствие»: актер Моисеев рассказал о работе с Никитой Ефремовым в сериале «Крутая перемена»

«Сам проект хороший, добрый. Сюжет очень любопытный — он вроде бы и легкий, и в то же время переплетается с классиками, их сюжетами. Мысли, которые заложены в этом сериале, радуют. Очень приятно, что была возможность поучаствовать в таком проекте», — признался артист.