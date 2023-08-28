«Я получил удовольствие»: актер Моисеев рассказал о работе с Никитой Ефремовым в сериале «Крутая перемена»
Актер Моисеев раскрыл подробности съемок сериала «Крутая перемена»
Фото: [kinopoisk.ru]
Актер Денис Моисеев, исполнивший одну из ролей в новом сериале «Крутая перемена», поделился впечатлениями от съемок. По его словам, работа на площадке оставила после себя только положительные ощущения и воспоминания.
Одним из моментов, что привлекли его в команду, Моисеев назвал сценарий. Лента сможет похвастаться хорошей историей и правильными взглядами.
«Сам проект хороший, добрый. Сюжет очень любопытный — он вроде бы и легкий, и в то же время переплетается с классиками, их сюжетами. Мысли, которые заложены в этом сериале, радуют. Очень приятно, что была возможность поучаствовать в таком проекте», — признался артист.
Съемки, как отметил актер, проходили в позитивной атмосфере и без происшествий, были душевными. Он остался доволен командой, в особенности сотрудничеством с Никитой Ефремовым.
«С первых сцен виден очень интересный актерский ансамбль. Все интересные, яркие, у каждого есть что-то свое, какая-то своя боль. Прекрасные коллеги, я получил огромное удовольствие», — рассказал собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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