Не стало сыгравшего в «Вечном зове» актера Юрия Смирнова

На 88-м году жизни скончался народный артист России Юрий Смирнов, сообщает The Voice. Он умер в собственном доме. О смерти актера сообщили в Театре на Таганке, где он служил с момента его основания. Юрий Николаевич до последних дней активно участвовал в жизни театра и выходил на сцену.

Последней работой Смирнова стал спектакль «Земляничная поляна», где он исполнил главную роль профессора Исака Борга. За эту работу актер был удостоен Премии города Москвы в области литературы и искусства в номинации «Театральное искусство». Также он был награжден знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (50 лет). В августе должен был состояться показ спектакля с его участием.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. После окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина в 1964 году был принят в труппу Театра на Таганке. За свою карьеру он исполнил десятки ролей в спектаклях классического и современного репертуара. Среди них — Бегемот и Лиходеев в «Мастере и Маргарите», Лужин в «Преступлении и наказании», Император в «Фаусте», а также роли в постановках «Борис Годунов», «Мизантроп», «Пугачев» и многих других.

Дебют Смирнова в кино состоялся в 1961 году в фильме «Девять дней одного года». Среди известных ролей актера — Гаврила в фильме «Бумбараш», слесарь домоуправления в картине «Старики-разбойники». Широкую известность ему принесла роль Петра Петровича Полипова в сериале «Вечный зов». Всего в фильмографии Юрия Смирнова 79 работ.

Личная жизнь актера тоже была связана с театром. Его женой была актриса Галина Гриценко. Сын Максим стал кинорежиссером, падчерица Екатерина проживает во Франции.

Церемония прощания со Смирновым пройдет в московском Театре на Таганке. Дата и время будут определены позже.

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