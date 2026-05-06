Облака не спасут: почему получить солнечный ожог можно даже в пасмурную погоду под зонтиком?

Заведующий кафедрой «Автоматизации технологических процессов» Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Андрей Затонский рассказал, что ультрафиолетовое излучение (УФ-лучи) принято подразделять на три типа в зависимости от длины волны, сообщил properm.ru.

По информации эксперта, диапазон УФ-А охватывает значения от 315 до 400 нанометров, УФ-В лежит в интервале от 280 до 315 нанометров, а самый короткий — УФ-С — занимает участок от 100 до 280 нанометров. Основная закономерность такова: чем меньше длина волны, тем более опасным считается излучение. Однако при этом проникать сквозь атмосферные слои ему становится все труднее.

Наиболее опасная разновидность — дальний ультрафиолет (УФ-С) — полностью поглощается озоновым щитом Земли и до поверхности не доходит, отметил специалист. А вот УФ-В частично пробивается сквозь атмосферу и способен вызывать ожоги наружных покровов кожи (эпидермиса).

«А самый коварный — длинноволновый УФ-А — проходит почти без потерь, проникает глубоко в дерму и незаметно разрушает ее изнутри», — говорится в статье Properm.

Эксперт рассказал, что получить солнечный ожог можно даже в том случае, если человек прячется от прямых лучей в тени или находится на улице в пасмурную погоду. Обычный пляжный зонт или листва деревьев блокируют лишь направленные лучи, абсолютно не защищая от рассеянного ультрафиолета. Также велик риск получить ожог зимой на горнолыжном курорте.

Ориентироваться при выборе мер защиты, по мнению ученого, следует на специальный ультрафиолетовый индекс. Это шкала, которая изменяется от 1 до 11 с плюсом. Чем выше значение, тем интенсивнее излучение. А на кремовом солнцезащитном факторе (аббревиатура SPF — Sun Protection Factor) указано, во сколько раз дольше человек может пребывать под открытым солнцем без риска получить покраснение и последующий ожог кожи.

«Например, если без крема кожа краснеет через 10 минут, то с SPF 30 — примерно через 300 минут, при условии, что крем нанесен заранее плотным слоем», — отмечено в статье.

