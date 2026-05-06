ДТП в центре Москвы унесло жизнь звезды клипа «Девочка-война» Ксении Добромиловой

Вечером 5 мая в центре Москвы разыгралась трагедия, унесшая жизнь 34-летнего фотографа Ксении Добромиловой, сообщает 78.ru. Девушка снимала заезд байкеров, о чем заранее предупредила подписчиков в социальных сетях.

Все происходило на одной из улиц в центре столицы. Примерно в 17:00 мск один из участников заезда не справился с управлением и сбил Ксению, которая стояла между полосами. Удар оказался смертельным. Момент аварии попал на видео.

Очевидцы немедленно бросились оказывать первую помощь, скорая прибыла через несколько минут. Но, несмотря на усилия врачей, реанимационные мероприятия не помогли — Ксения скончалась от полученных травм. Водителя мотоцикла задержали. Медики диагностировали у него ушибы и ссадины.

Добромилова родилась 22 декабря 1991 года в Москве. Она получила два диплома театральных вузов, работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Пик ее карьеры пришелся на 2020 год, когда вышел клип «Девочка-война» рэперов HammAli & Navai. Это была яркая, талантливая девушка, которая, увы, слишком увлекалась экстремальными съемками.

Три года назад Ксения попала в ДТП на Краснопресненской набережной — тогда она врезалась в Mercedes. Тогда девушка отделалась легким испугом.

Ранее стало известно о гибели фитнес-тренера Екатерины Домниной.