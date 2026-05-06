Энергетическое оружие США — больше не конспирология? Скандал разразился после смерти исследователя

После скандального случая со смертью американского ученого, занимавшегося исследованиями НЛО, Пентагон публично признал, что оружие направленной энергии входит в военный арсенал США, пишет Daily Mail. Такие системы используют концентрированные лучи электромагнитной энергии, включая микроволны, и могут выводить из строя электронику, дроны, ракеты и технику.

Заявление вновь привлекло внимание к истории Эми Эскридж — ученого, связанного с исследованиями НЛО и перспективных двигательных технологий. До того, как она ушла из жизни в 2022 году, Эскридж утверждала, что стала жертвой атаки подобного оружия в собственном доме.

По данным Daily Mail, бывший британский разведчик Фрэнк Милберн передал изданию снимки ожогов, волдырей и поврежденного окна, которые якобы подтверждали воздействие микроволнового луча. Эскридж также писала, что консультировалась с бывшим экспертом ЦРУ по вооружениям.

Физических доказательств атаки нет, а утверждения Эскридж и Милберна остаются неподтвержденными. Однако сам факт признания таких технологий Пентагоном звучит тревожно: оружие, которое раньше воспринимали почти как конспирологию или фантастику, постепенно становится частью реальных военных разработок.

Власти США пытаются не раскачивать лодку и утверждают, что сейчас системы направленной энергии предназначены прежде всего для борьбы с дронами и другой техникой противника, но как оно будет на самом деле, покажет лишь время.