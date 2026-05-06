Стихи о Победе, чай с баранками и тематические мастер-классы: как отметят 9 Мая в Павловском Посаде

В подмосковном Павловском Посаде в субботу, 9 мая, состоятся торжества в честь Дня Победы. Основной площадкой праздника станет городской парк культуры и отдыха, где организаторы подготовили обширную программу.

Праздник начнется в 13:00 с торжественного открытия. В рамках церемонии гости смогут услышать стихи, посвященные Победе. С 13:00 до 19:00 для всех желающих будет работать фотозона под названием «Наследие».

На праздничной ярмарке можно будет приобрести сувенирную продукцию на память. Тематические мастер-классы «Весна Победы» пройдут с 13:00 до 15:00. В эти же часы на центральной площадке будет организована зона отдыха — гостям предложат горячий чай с баранками в локации «На привале». В белой беседке развернется выставка-интерактив под названием «Мы этой памяти верны».

Центральная сцена парка с 13:30 до 15:00 примет концертную программу детских творческих объединений — юные артисты выступят под названием «Горжусь и помню!». Следом за этим стартует череда патриотических активностей: акция «Память Победе», вручение желающим георгиевских ленточек и познавательная викторина на знание истории Великой Отечественной войны.

Ровно в 15:50 на той же площадке студия «Большая сцена» представит зрителям театральную постановку «Юность, опаленная войной». В 16:45 начнется общеобластная акция «Вальс Победы».

Финальным аккордом праздничной программы станет выступление творческих коллективов с концертом, который получил название «Горжусь и помню».

Вход на все мероприятия свободный и бесплатный. Возрастных ограничений нет — программа рассчитана на зрителей 0+.