В Клину организуют праздничный концерт ко Дню Победы

В субботу, 9 мая, в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину проведут праздничный концерт «Любимые песни», приуроченный ко Дню Победы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гости смогут услышать песни в исполнении вокального ансамбля «Магия сопрано», художественный руководитель Игорь Кучеренко. Среди них — мелодии из советских фильмов, композиции из оперетт М. Таривердиева, И. Дунаевского, М. Блантера, А. Новикова и не только. В состав ансамбля входят восемь профессиональных оперных певиц, победители и лауреаты многочисленных конкурсов. Узнать другие подробности можно на сайте.

