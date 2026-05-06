В Химках построят новую школу со спортивным кластером

Новая школа появится в ЖК «Новый Зеленоград» в деревне Рузино городского округа Химки, она станет частью социальной инфраструктуры микрорайона и будет возведена во второй очереди комплекса. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Проект школы на 1325 детей предусматривает создание не только образовательных, но и разноформатных спортивных пространств», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

По ее словам, в школе обустроят два спортзала площадью 540 и 288 кв. м, на прилегающей территории — различные спортивные объекты. Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина уточнила, что в здании будет четыре этажа, его выполнят в современном минималистичном стиле.

На прилегающей территории оборудуют мини-футбольное поле, детские и спортивные площадки, уличные тренажеры, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, зону для сдачи нормативов ГТО и не только.

Спортивные площадки и оборудование на территории школы будут доступны жителям района в рамках губернаторской программы «Открытый стадион». Жители могут бесплатно тренироваться на школьных спортивных площадках, когда там не проходят уроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.