Выставку детских работ, посвященных Дню Победы, открыли в Московской области

В преддверии Дня Победы в Доме Правительства Московской области прошло торжественное открытие творческой патриотической выставки детских работ «#ОткрыткаВетеранам», она является частью акции, которая с начала 2026 года объединила тысячи детей, педагогов, родителей и наставников со всего региона. Мероприятие прошло в рамках регионального проекта МЫДЕТИМО.РФ, который реализуется при поддержке Общественной палаты Московской области и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Ребята искренне включаются в эту работу: они пишут письма, создают открытки, участвуют в сборе гуманитарной помощи. Это формирует у них чувство сопричастности, ответственности и уважения к своей стране и ее истории», — подчеркнул председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты региона Павел Ковалев.

В рамках мероприятия участникам акции, чьи работы вошли в экспозицию, вручили благодарственные письма. Член Общественной палаты области, координатор проектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ» и «МЫДЕТИМО.РФ» Илья Ермаков добавил, что на выставке представили 70 лучших работ. Он подчеркнул важность сохранения памяти о героизме прошлых поколений и поблагодарил всех за участие.

Посетить выставку могут все желающие. Кроме того, во хэштегу #ОткрыткаВетеранам в социальных сетях доступен онлайн-альбом лучших детских работ.

