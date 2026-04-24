«Я занималась всем»: Алена Хмельницкая в 90-е работала продавцом в магазине одежды

Алена Хмельницкая, которую миллионы зрителей знают по ролям в культовых фильмах «Узник замка Иф» и «Криминальный талант», недавно удивила поклонников откровением. Оказывается, в лихие 90-е, когда многие теряли работу и искали любые способы выжить, актриса, наследница знаменитой актерской династии (ее родители — Борис Хмельницкий и Валентина Беляева), тоже столкнулась с трудностями, пишет Super.ru. В 1994 году она приняла решение покинуть театр и… пойти работать продавцом в магазин одежды.

По словам Алены, это был непростой этап в ее жизни. Магазин просуществовал 3,5 года, и за это время она, как признается актриса, не разорила его, но и не сильно подняла.

«Это был опыт. Это интересно, потому что я занималась всем: я набирала персонал и занималась таможней», — сказала Хмельницкая.

Актриса считает, что эта работа дала ей бесценное понимание жизни и людей, что позже помогло в актерской профессии.

Сейчас Алена вновь востребована в кино, активно снимается в сериалах и чувствует себя вполне реализованной. О той поре она вспоминает без ностальгии, но и без сожаления: ведь это был выбор, который она сделала сама.

