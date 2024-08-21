Яблочно-книжный фестиваль пройдет в Коломне

Уже двенадцатый Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в сентябре в подмосковной Коломне, передает Министерство культуры и туризма Московской области.

В этом году тема мероприятия — «Угощение садом». Программа охватит пятнадцать площадок в городе и будет открыта на главной сцене в сквере имени Зайцева. В рамках открытия будет объявлено о создании Фонда друзей Коломны.

Также на главной сцене фестиваля будет организована Открытая литературная студия. Ее гостями станут известные писатели, литературоведы, культурологи, художники и журналисты, в том числе Денис Драгунский — прототип главного героя «Денискиных рассказов».

Кроме того, в программе фестиваля на других площадках — встречи с детскими писателями, мастер-классы по многослойной аппликации, создание ботанического атласа Коломны, спектакли, книжный маркет, дискуссии, дегустации, выставки.