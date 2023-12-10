Ягудин обвинил МОК, что он поступает с Россией «не по-пацански»
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Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал в резкой форме решение Международного комитета (МОК) допустить российских атлетов до летней Олимпиады-2024 в Париже с условием, что они будут участвовать в стартах без флага и гимна в качестве нейтральных спортсменов.
Фигурист назвал указанное решение МОК в отношении России форменным издевательством, подчеркнув, что россияне, фактически, будут лишены возможности побороться за медали ОИ-2024 в командных видах спорта.
«Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК», - цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что российский шестикратный чемпион мира по плаванию Колесников поставил на место МОК одной фразой.