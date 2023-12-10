Ягудин обвинил МОК, что он поступает с Россией «не по-пацански»

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал в резкой форме решение Международного комитета (МОК) допустить российских атлетов до летней Олимпиады-2024 в Париже с условием, что они будут участвовать в стартах без флага и гимна в качестве нейтральных спортсменов.